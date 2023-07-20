أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي لانا العقيل ضجة واسعة بين متابعيها بأحدث إطلالة رياضة شاركتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام .

وظهرت العقيل بإطلالة رياضية جديدة من ملعب تنس بوضعيات تصوير مثيرة للغضب، وجاء ذلك بعد مدة قصيرة من واقعة انتشار الفيديوهات المفبركة المخلة لها .

واعتمدت العقيل المثيرة للجدل الظهور بملابس الرياضة، وجاءت تمسك مضرب التنس بيديها بوضعية تصوير أشعلت النيران مرة أخرى.

ولقت إطلالة العقيل هجومًا قويًا من قِبل متابعيها حيث علّق أحدهم قائلاً : أحسها مستأنسة بكلام المتحرشين، بينما قال آخر “: وضعيات التصوير يا أبو عقيل، السروال لونه أسود .”

وكانت لانا العقيل قد خرجت عن صمتها بعد واقعة انتشار الفيديوهات المفبركة لها وظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي قائلة :” كيف يطاوعك قلبك تسوي كذا، أنا بنت وعندي أهل عيب، إلى متى بتحمل اتركوني في حالي أنا ما سببت لأحد مشكلة .”