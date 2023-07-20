‏انقطاع الكهرباء عن مؤتمر مرتضى منصور

انقطع التيار الكهربائي مساء اليوم بمقر نادي الزمالك خلال المؤتمر الذي عقده رئيس النادي السابق، مرتضى منصور.

وكان “منصور” قد عقد المؤتمر للحديث عن النادي والمؤامرات التي تستهدفه، وخلال أعمال المؤتمر حدث الانقطاع ما أدى لتوقفه، واضطر “منصور” إلى تأجيل المؤتمر ليعقد مساء يوم غد .

يذكر أن عدة مناطق في مصر قد شهدت خلال اليومين الماضيين انقطاع متكرر للتيار الكهرباء، بسبب الموجة الحارة التي تسببت في استهلاك محطات توليد وانتاج الكهرباء كميات كبيرة من الغاز الطبيعى والمازوت، ما دفع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لعملية تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء، على أن يتم وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال، مع نهاية الشهر الجاري.