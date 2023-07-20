أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصرفات المتكررة والغير مسؤولة من قبل سلطات السويد بمنح المتطرفين التصاريح التي تخولهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم.

وأعلنت وزارة الخارجية أن المملكة قامت باستدعاء القائم بأعمال سفارة السويد وتسلمه مذكرة احتجاج وتطالب السويد باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف الأعمال المشينة.

وأكدت أن هذه التصرفات تعد استفزازا ممنهجا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، كما أن هذه الأعمال المشينة تخالف كافة التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية وترفضها المملكة بشكل قاطع .