أثارت خبيرة التجميل زينب العلوان، موجة غضب واسعة بين متابعيها على انستجرام بإطلالة جريئة أبرزت معالم جسدها.

وظهرت زينب العلوان من إحدى شوارع لندن متألقة بارتداء فستان صيفي مكشوف وطويل، وضجت مواقع التواصل بإطلالتها التي وصفها النشطاء بـ الجريئة والمثيرة .

زينب العلوان المعروفة بأنوثتها وجمالها ورشاقتها المثيرة أشعلت النار بين متابعيها بسبب إطلالتها التي خطفت أنظار الشبان، حيث انهالت تعليقاتهم عليها متغزلين بأنوثتها ورشاقتها.

بينما اشتعل الغضب بين متابعيها النساء وقاموا بمهاجمتها، حيث كتبت أحدهم قائلة: أيش ذا الخصر المنحوت الله يشلك جبتيلي العقدة”، بينما قالت أخرى :” يا معتلة كفاية رتوش وعمليات شفط قبل كنتي تجننين .”

يذكر أن زينب العلوان بدأت مسيرتها المهنية عام 2014 من خلال عرض منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل.