معهد الإلكترونيات يوفر فرص تدريب وتوظيف

كشف المعهد السعودي للإلكترونيات عن فتح باب القبول والتسجيل للدفعة السادسة عشرة للعام (2023-2024م) في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية العامة.

وأوضح المعهد أن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن مواطنة سعودية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (دبلوم المعهد الصناعي) بتقدير لايقل عن جيد (65%)، العمر لا يتجاوز 26 سنة.

ويأتي ذلك بالإضافة أنه لم يحصل على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ألا يكون ملتحقًا بأي عمل عند تقديمه للالتحاق بالمعهد، حضور واجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الفحص الطبي، إحضار 4 صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4*6)، إحضار أصل الشهادة الثانوية أو الدبلوم الصناعي الثانوي.

وتتمثل المميزات أثناء التدريب في: التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب، مكافأة شهرية لا تقل عن (2,000) ريال أثناء التدريب، تأمين طبي، بينما المميزات بعد التدريب: راتب مجزٍ أساسي، شهادة دبلوم مشارك لمدة سنة، بدلات متنوعة، تأمين طبي.

وأشارت إلى أنه متاح التقديم حاليًا من خلال موقع المعهد السعودي للإلكترونيات هنا