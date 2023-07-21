مختص يوضح بدائل القطرات لحماية العيون من الجفاف.. فيديو

أوضح الدكتور طارق المضيان استشاري طب وجراحة العيون أضرار جفاف العيون على المدى البعيد.
وقال المضيان :” جفاف العين يسبب مشاكل بسيطة على المدى البعيد، حيث تزيد احتمالية وجود اللحمية، وسطح القرنية يتأذى بشكل بسيط، ولكن يمكنه علاجها بواسطة عدد من القطرات ”
وأضاف” من أسباب جفاف العيون، التعرض للإضاءة المباشرة وكذلك الإفراط باستخدام الأجهزة الإلكترونية، كما أن البيئة لها تأثير وكذلك عامل الوراثة”.
وتابع” هناك عدد من القطرات المختلفة لعلاج جفاف العين، كما أن هناك بدائل أخرى لمن لا يرغبون في أخذ القطرات وهي إجراءات أكثر فعالية وآمنة، منها سدادات القنوات الدمعية التي ترطب العين بشكل طبيعي وآمن ”
#صباح_السعودية | أضرار جفاف العيون على المدى البعيد:
-احتمالية الإصابة باللحمية.
-تأثر القرنية.@Tariqmudhaiyan | #قناة_السعودية pic.twitter.com/330psmfhB5
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 20, 2023
#صباح_السعودية | أسباب جفاف العيون👁️:
-التعرض للإضاءة المباشرة.
-الإفراط باستخدام الأجهزة الإلكترونية.
-البيئة.
-الوراثة.@Tariqmudhaiyan | #قناة_السعودية pic.twitter.com/ESx6jg1vW3
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 20, 2023
#صباح_السعودية | د. طارق المضيان يوضّح بدائل القطرات وأفضل التقنيات الطبية لحماية العيون من الجفاف👌. @Tariqmudhaiyan | #قناة_السعودية pic.twitter.com/uFJoCkHu92
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 20, 2023
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