مختص يوضح بدائل القطرات لحماية العيون من الجفاف.. فيديو

أوضح الدكتور طارق المضيان استشاري طب وجراحة العيون أضرار جفاف العيون على المدى البعيد.

وقال المضيان :” جفاف العين يسبب مشاكل بسيطة على المدى البعيد، حيث تزيد احتمالية وجود اللحمية، وسطح القرنية يتأذى بشكل بسيط، ولكن يمكنه علاجها بواسطة عدد من القطرات ”

وأضاف” من أسباب جفاف العيون، التعرض للإضاءة المباشرة وكذلك الإفراط باستخدام الأجهزة الإلكترونية، كما أن البيئة لها تأثير وكذلك عامل الوراثة”.

وتابع” هناك عدد من القطرات المختلفة لعلاج جفاف العين، كما أن هناك بدائل أخرى لمن لا يرغبون في أخذ القطرات وهي إجراءات أكثر فعالية وآمنة، منها سدادات القنوات الدمعية التي ترطب العين بشكل طبيعي وآمن ”