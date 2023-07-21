الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة21 يوليو

مختص يوضح بدائل القطرات لحماية العيون من الجفاف.. فيديو

منذ 52 ثانية
0
مختص يوضح بدائل القطرات لحماية العيون من الجفاف.. فيديو
تابعوا صدي على

أوضح الدكتور طارق المضيان استشاري طب وجراحة العيون أضرار جفاف العيون على المدى البعيد.

وقال المضيان :” جفاف العين يسبب مشاكل بسيطة على المدى البعيد، حيث تزيد احتمالية وجود اللحمية، وسطح القرنية يتأذى بشكل بسيط، ولكن يمكنه علاجها بواسطة عدد من القطرات ”

وأضاف” من أسباب جفاف العيون، التعرض للإضاءة المباشرة وكذلك الإفراط باستخدام الأجهزة الإلكترونية، كما أن البيئة لها تأثير وكذلك عامل الوراثة”.

وتابع” هناك عدد من القطرات المختلفة لعلاج جفاف العين، كما أن هناك بدائل أخرى لمن لا يرغبون في أخذ القطرات وهي إجراءات أكثر فعالية وآمنة، منها سدادات القنوات الدمعية التي ترطب العين بشكل طبيعي وآمن ”

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

مختص يوضح بدائل القطرات لحماية العيون من الجفاف.. فيديو

مختص يوضح بدائل القطرات لحماية العيون من الجفاف.. فيديو

منذ 52 ثانية
0
قيمة أبل ترتفع  60 مليار دولار في ثوان

قيمة أبل ترتفع  60 مليار دولار في ثوان

منذ 2 دقيقة
0
1100
إطلاق منصة تسجيل المفقودات للحجاج والمعتمرين

إطلاق منصة تسجيل المفقودات للحجاج والمعتمرين

منذ 2 دقيقة
0
1100
وظائف إدارية وقانونية ورياضية يوفرها الاتحاد السعودي لكرة القدم

وظائف إدارية وقانونية ورياضية يوفرها الاتحاد السعودي لكرة القدم

منذ 2 دقيقة
0
1100
ملعب الملك فهد يحتضن لقاء الهلال والكويت

ملعب الملك فهد يحتضن لقاء الهلال والكويت

منذ 57 دقيقة
0
1201