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الجمعة21 يوليو

إطلاق منصة تسجيل المفقودات للحجاج والمعتمرين

منذ 2 دقيقة
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إطلاق منصة تسجيل المفقودات للحجاج والمعتمرين
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كشفت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن خدمة جديدة موجهة للحجاج والمعتمرين.

وأعلنت إطلاق منصة تسجيل المفقودات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام وتسهيل إيصالها عبر الخدمة الإلكترونية (حجاج الداخل)، ودعت الهيئة الأفراد للدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضح رئيس فريق هيئة الولاية لأعمال الحج الدكتور إبراهيم بن عبد الله الصفيان أن هذه المنصة تتيح للأفراد تقديم البلاغات وتسجيل المفقودات النقدية والعينية، مشيراً إلى أن الهيئة تطلق هذه المنصة الإلكترونية ضمن مبادراتها للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات تسليم المفقودات الخاصة بهم في موسم الحج.

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