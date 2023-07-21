أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم عن حاجته لموظفين في وظائف إدارية وقانونية ورياضية بمدينة الرياض، وذلك من خلال موقعه الرسمي علي موقع التوظيف linkedin.

وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُنسق أول.

2- مسؤول السياسات واللوائح.

3- مسؤول المنشآت الرياضية.

4- أخصائي الحسابات.

5- مُحلل إستراتيجي أول.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– المحاسبة.

– المالية.

– القانون.

– الاقتصاد.

– الإحصاء.

– العلوم الرياضية.

– الإدارة الرياضية.

– أو ما يعادلها.

وللتقديم يجب عليك أولا أن تقوم بإنشاء حساب علي موقع linkedin، ثم التقديم.

رابط الوظيفة علي الموقع:هنا

