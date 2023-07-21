خسر نادي النصر ضد نادي بنفيكا البرتغالي برباعية مقابل هدف أمس الخميس في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألجارفي، في ختام معسكره الخارجي بالبرتغال.

وأنهى بنفيكا الشوط الأول متفوقا على النصر (3-1)، إذ بادر أصحاب الأرض بهدف أول عن طريق نجمه الأرجنتيني العائد لصفوفه أنخيل دي ماريا بمهارة رائعة في الدقيقة 23.

وأضاف بنفكا الهدف الثاني بالدقيقة 31 عن طريق جونكالو راموس بعدما تلقى تمريرة حريرية لينفرد بالحارس العقيدي ويضعها بمهارة بالشباك.

وضاعف النتيجة بهدف ثالث، عن طريق جونكالو راموس في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس، قبل أن يقلص خالد الغنام النتيجة للنصر بهدف أول بتسديدة بيمناه جميلة (42).

وفي الشوط الثاني، نجح بنفيكا في تسجيل هدف رابع بالدقيقة 68 عن طريق الدنماركي أندريس شيلدروب بعدما تابع تسديدة زميله اليسارية المرتدة من الحارس بالشباك.