كشفت تقارير أن سبب تعري الفنانة التركية نسرين جواد زادة ونومها تحت أشعة الشمس في بودروم هو رغبتها في توحيد لون بشرتها.

وأضافت أنها ستصبح وجه إعلاني لماركة مجوهرات في الاسبوع القادم، واتفق مسؤولوا الشركة معها ألا تظهر على جسدها علامات حروق الشمس خلال تصوير الإعلان.

ويذكر أن نسرين ممثلة أذربيجانية تُركية ولدت في يوم 30 تموز 1982 في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية في الإتحاد السوفييتي، وتلقت تعليمها في جامعة مرمرة للسينما والتلفزيون، ومثلت في عدة مسلسلات وأفلام تُركية منها مسلسل شارع الظلام.