واجهت شركة ماكدونالدز في بريطانيا فضيحة جديدة، وذلك بسبب مزاعم انتهاكات جنسية وعنصرية بحق موظفيها.

وأكد أكثر من 100 موظف في مطاعم ماكدونالدز تعرضهم لاعتداءات أو تحرش جنسي أو ممارسات عنصرية في السلسلة الأمريكية الشهيرة .

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” علي وجود موظفين لا تتجاوز أعمار بعضهم 17 عامًا، واجهوا التحرش يوميًا .

وكما قالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة : أنها قلقة من سماع هذه الاتهامات الجديدة بالتحرش الجنسي والعرقي”، لافتة إلى أنها وضعت “خطًا ساخنًا للإبلاغ عن حوادث التحرش في ماكدونالدز”.

وأكدت اللجنة علي أن ماكدونالدز قدمت تعهدات ملزمة قانونًا ، تشمل الإبلاغ عن سياستها القائمة على عدم التسامح مطلقًا مع التحرش الجنسي، وإجراء استطلاعات لا تتضمن أسماء المشاركين فيها للموظفين حول سلامة مكان عملهم .

ويُذكر أن عدد العاملين في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العملاقة في المملكة المتحدة، وصل إلي 177 ألف موظف، أغلبهم من الشباب، وحتى المراهقين.