أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم ، الخميس، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة ندوة علمية كبرى برعاية وتشريف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار السديس، أن الندوة تهدف إلى إبراز مكانة المسجد النبوي والدور الريادي للمملكة العربية السعودية في عنايتها الفائقة ، بالإضافة إلى التعريف بجهود المملكة، منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خدمة المسجد النبوي الشريف وإعماره .

ويُذكر السديس أن الشعار تم تصميمه من قبل زملائه في رئاسة شؤون الحرمين .