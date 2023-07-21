أكدت المستشارة في الموارد البشرية، شذى النفيسة، أن وجود سياسات واضحة بالعمل تعد عاملا مهما في الحد من التسرب الوظيفي، وأن بيئة العمل للموظف تعد أهم من العرض المقدم له.

وأضافت أن المملكة في المراتب الأولى عالميا في مؤشرات سوق العمل، مؤكدة أن سوق العمل في المملكة جاذب جدا للمستثمرين الأجانب، وذلك وفقا لحديثها عبر “بودكاست كوادر”.

وقالت “النفيسة” :اليوم بيئة العمل هي المحفز لدخول أي شخص لقبول هذا العمل ، ولابد من تعزيز الكفاءات حتى نحافظ على من نستقطب من العاملين حتى لايتوقف الموظف عن العطاء الذي لديه.

وتابعت :” بيئة العمل هي أهم اليوم من العرض الذي ستقدمه للموظف وغيرها ، لانك اذا وفرت بيئة صحية ذات كفاءة عالية؛ رأس المال البشري سيرفع الكفاءة لدى المنشأة وتتواجد في سوق العمل بقوة.

وأكدت أن الهدف من مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” هو زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وحثت الشركات والأفراد بالحرص على تنفيذ جميع بنود العقد المتفق عليها مع العمالة، وتنفيذ جميع اللوائح والاجراءت.