تحول زفاف شاب جزائري كفيف من مجرد حفل بسيط مقتصر على الأهل والأصدقاء إلى حملة شارك فيها الآلاف من الشعب الجزائري بمشاركة عدد من الدول المجاورة أيضًا .

داخل ولاية خنشلة ، والتي يعيش بها الشاب الجزائري الكفيف شمس الدين، الملقب بـ«موكا» هو وأسرته، والذي يعاني هو وإخواته الثلاثة من فقدان البصر، وكان يحلم بأن تدخل الفرحة لقلب والدته بالاحتفال بحفل زفافه، لكنه كان يخشى من قلة الحضور بسبب مرضه، كما أنه لم يتمكن من إقامة احتفالية كبرى بسبب قلة الإمكانيات المادية.

تواصل «موكا»مع إحدى الصحف المحلية بالجزائر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي قامت بنشر صورته ووجهت الدعوة إلى المتابعين بالمشاركة في حفل الزفاف

تفاجأ الشاب الكفيف بقدوم أكثر من 10 آلاف شخص لحفل زفافه من الجزائر والدول المجاورة مثل تونس وليبيا، لتتحول فرحته إلى مهرجان شعبي ، شارك فيه أكثر من 2000 سيارة و100 دراجة نارية، وأكثر من 50 فرسًا، بالإضافة إلى عشرات الفرق الموسيقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد كبير من الصور والفيديوهات، عن المشاركة حفل الزفاف .

والجدير بالذكر حضور المعازيم محملين بالهدايا والأموال، كما تلقى «موكا» دعوات من بعض المعازيم لقضاء شهر العسل أماكن مختلفة .