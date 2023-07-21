قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة مكة بأكتوبر لجلسة 22 يوليو الحالي، للنطق بالحكم عليه، بتهمة قتل الطفلة بعد وصلة تعدي عليها، وارتطام رأسها بالحائط ما تسبب بوفاتها في الحال.

واعترف المتهم أمام هيئة التحقيق ارتكابه الواقعة، بعدما قام بضرب الطفلة على وجهها مرتين متتاليتين، وبعد ذلك قام بدفعها إلى الخلف، فاصطدمت رأسها بالحائط، مما تسبب في سقوطها على الأرض.

وأضاف المتهم بأنه بعدما ضربها تركها داخل الغرفة لمدة ما يقارب من ساعتين واستكمل باقي تنظيفه للشقة، ولكن عندما لاحظ غياب الطفلة دخل عليها فوجدها لا تتحرك، فقام بمتابعة حركة التنفس الخاصة بها فوجدها لا تتنفس تماماً.

وتابع المتهم بأنه أسرع إلى والدته وأخبرها بوفاة الطفلة، فصدعت إلى شقته وتابعت حركة تنفس الطفلة فوجدتها ميته، مشيراً بأنه منع والدته من الصراخ حتى لا يفتضح أمره ويتم تشريح الطفلة.