أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن توفر وظائف “إدارية، سائقين، صحية” لحملة الثانوية فأعلى بعدة مناطق بالمملكة.

وحددت الإدارة عدة شروط على المتقدم، منها أن يكون سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

كما حددت الإدارة الوظائف التي تحتاجها وهي سائق سيارة إسعاف، ومنسق موارد بشرية، وطبيب نائب أسرة ومجتمع، وطبيب عام.

وتعتبر المؤهلات المطلوبة في تلك الوظائف أن يكون المتقدم حاصل على “الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى”.

وتتوفر أماكن العمل في الرياض، والمدينة المنورة، وجازان، وجدة، والدمام.

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/01/02هـ الموافق 2023/07/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/09هـ الموافق 2023/07/27م.

ويمكن التقديم من خلال الضغط على الرابط التالي.هنا