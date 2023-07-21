اعتقلت الشرطة الأمريكية بولاية فلوريدا ، أم شابة تبلغ من العمر 18 عامًا، بعد استعانتها بموقع وهمي لاستئجار قاتل مأجور محترف، لقتل ابنها الصغير بمدينة ميامي.

وقدمت الأم للقاتل المزعوم صورًا لطفلها الصغير والمكان المحدد الذي كان سيصل إليه لقتله، وعرضت الأم مبلغ 3000 دولار مقابل قتله ،وبمجرد اكتشاف الشرطة للواقعة ، أرسلت قاتلاً مزيفًا للأم .

ووجهت محكمة فلوريدا عدة تهم لـ جازمين بايز والدة الطفل، منها تهمة التحريض على القتل من الدرجة الأولى، ووجهت إليها تهمة من الدرجة الثالثة باستخدام جهاز اتصالات للاستخدام غير القانوني ،حاليًا الأم محتجزة في سجن ميامي، وطفلها في عهدة أسرته.

وكان الرجل الذى يدير الموقع المزيف هو من أبلغ السلطات عن خطة بايز المريضة، حيث أنه يتلقي يوميًا مئات الطلبات لاستئجار قاتل ، إلا طلب بابز كان غريبًا و ملحًا للغاية وفقًا لسجلات المحكمة .

وقال صاحب الموقع، أن شرطة لم تتعامل بجدية في بداية الأمر مع بلاغه ، بل هددته بإرسال خطاب رسمى لمطالبته بالتوقف عن ممارسة نشاط غير قانونى إذا استمر فى التواصل معهم.