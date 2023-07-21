صُدمت سيدة كويتيه من عاملتها السيرلانكية ، بعد اكتشافها أنها تضع بولها داخل طعام الأسرة .

وأظهر الفيديو مدي صدمة السيدة في عاملتها ، و استطاعت اكتشاف فعلتها قبل إضافه البول للطعام .

حاولت الكويتية معرفة سبب ذلك ، ولكن العاملة لم ترد عليها بالسبب .