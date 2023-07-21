شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه نحو إنهاء الأسبوع مستقرة بعد مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، إذ تُقيّم الأسواق انخفاض مخزونات الخام الأميركية، واحتمال وقف زيادات أسعار الفائدة في مقابل بيانات اقتصادية صينية ضعيفة، يمكن أن تحد من الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 79.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينيتش.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 75.74 دولار للبرميل. وسجلت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا عند التسوية أمس الخميس.