تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاحب عربة ايسكريم في تركيا وهو يمازح شبيهة جورجينا ريما العنزي، التي حظيت على شهرة كبيرة ولقبت بجورجينا رودريغيز نظرا للتشابه الكبير بينها وبين حبيبة نجم النصر .

وظهرت ريما العنزي بينما كانت تتجول وتشتري ايسكريم ليفاجئها صاحب العربة قائلاً لها ضاحكًا :” ماشاء الله السعودية كلها آيفون وتركيا كلها نوكيا.”

وجاءت العنزي وهي مبتسمة بحديث التركي ليواصل :” هذا السعودي فوق فوق .”

وكانت ريما قد أثارت تساؤلات المارة حيث جاءت وهي تسير في شوارع تركيا بينما يناديها البعض بجورجينا رودريغيز زوجة رونالدو.