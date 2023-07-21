بعد انتهاء موسم الحج، تستقبل الكعبة المعتمرين من الداخل والخارج، مقدمين عليها بأعداد كبيرة، اشتاقوا لزيارتها ولمسها، فلربما لم يمن الله عليهم بفريضة الحج هذا العام.

ها هم هنا من جديد طالبين القرب، يتمسحون في ثيابها، ويبكون علي عتباتها، وهي واقفة متسمرة في مكانها، يكسوها الهيبة والجلالة والعظمة.

إنها أول جمعة في العام الهجري الجديد، والمعتمرون يفدون من كل الأرجاء.