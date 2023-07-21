يعد الكرز من الفاكهه ذات الفوائد العديدة، فهي تحتوي علي الكثير من المعادن ومضادات الأكسدة، إلا أنه يمكن أن يسبب لكُ الاجهاض.

للكرز فوائد للحامل والمرضعة لكن بكميات موزونة، لكن في حالة الافراط من تناولها قد تؤدي للاجهاض.

خطر التسمم: يوجد ببذو الكرز نسبة قليلة جدا من مادة سامة، قد يؤي الافراط في تناوله إلي انتقال تلك المادة للحامل.

نقص الفيتامينات والمعادن: وذلك لافتقاره لهذه الانواع من الفيتامينات والمعادن.

رفع مستوي السكر في الدم: فهو يحتوي علي ١٣ جرام من السكر في كل كوب.

الحساسية: قد يؤدي إلي التحسس منه عند بعض الحوامل.

النزيف: يحتوي علي مادة الكويرسيتين قد يتسبب تناوله فموياً بتحفيز الإصابة بنزيف.

مشاكل في الهضم: اذ يحتوي الكرز علي مادة السوربيتول، التي تسبب بعض مشاكل الهضم.