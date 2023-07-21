تحدث ناصر القفيعي مأذون أنكحة في حائل، عن أبرز المواقف التي مرت عليه خلال إتمامه لإجراءات زواج أكثر من 40 ألف سعودي وسعودية .

وقال القفيعي خلال لقاء له على قناة العربية :” خلال 30 عامًا بعملي كمأذون، وفقت بين 40 ألف زوج وزوجة تقريبًا”، لافتًا أنه بدأ عن طريق المحكمة العامة في حائل، عقب تقدمه للعمل بها.

وأضاف :” أنه تم الاختبار وصار في عقد نكاح في الصحراء وتعثرنا وجلسنا يومين كدنا أن نهلك في هذا العقد، والحمد لله سخر الله لنا من بهم الإنقاذ وأنقذونا.”

وتابع:” بالنسبة لعقد اليوم، تم العقد بالنظام الإلكتروني النظام الجديد وهو نظام سهل، برنامج متقن ومقنن، لا يكون فيه لبس، وتضاف الزوجة للزوج تلقائيا عن طريق نظام أبشر، ويوثق العقد عقد إلكتروني موثق .”

واستطرد :” أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، فهناك من يطلبون مبالغ طائلة ويتعسر على الزوج زواجه ، وأصبح نهاية الزواج الطلاق، وهناك آخر بلغ المهر 300 ألف ريال “، مُشيرًا إلى أنه مع ذلك جلست الزوجة أقل من 20 يومًا ثم افترقا الزوجان .