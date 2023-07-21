أتمت أرامكو ، اليوم، صفقةً للاستحواذ على حصة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.4 مليارات دولار أمريكي) وذلك من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، أرامكو لما وراء البحار.

ويأتي الاستحواذ بعد توقيع اتفاقيات إستراتيجية بين أرامكو وشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات، أُعلن عنها في 27 مارس 2023م.

وستُسهم الصفقة في النّمو المستمر لأرامكو وتوسيع وجودها في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين، وتشمل الصفقة توريد 480 ألف برميل يوميًا من الخام العربي إلى أكبر مجمعٍ متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين تملكه شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ.

أكد رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني: أن هذه الشراكة مع رونغشنغ تٌسهم في تعزيز إستراتيجية أرامكو السعودية الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتعزّز وجود أرامكو في الصين، وإبراز دورها كمورّد موثوق للنفط الخام.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة رونغشنغ، لي شويرونغ: أن إكمال هذه الصفقة يُمثّل دخولًا إلى عصر جديد لكلٍ من رونغشنغ وأرامكو السعودية، كما تدلّ على خطوة مهمة في الإستراتيجية المستقبلية لشركة رونغشنغ على الصعيد الدولي.