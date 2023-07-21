اتهم اللاعب الأمريكي أليكس لالاس، نادي إنتر ميامي بتزييف صورة لليونيل ميسي، وهو يتجول بشكل طبيعي في المدينة مع عائلته دون حراسة.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي منذ أيام قليلة بصور أظهرت ميسي يتسوق في أحد المراكز التجارية بمدينة ميامي، رفقة أفراد أسرته.

فيما أصر لاعب إنتر ميامي السابق لالاس أن النادي وراء التقاط هذه الصور، ويقدمها ضمن حملة الدعاية لوصول النجم الأرجنتيني.

قال لالاس: “أؤكد لك أن النادي من فعل ذلك الأمر، هذه أشياء معتادة بإنتر ميامي”.

وأضاف: “يمكنك استغلال كل فرصة متاحة، من أجل تعظيم ميسي داخل وخارج الملعب”.