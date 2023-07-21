انقض أحد المشجعين على نجم النصر كريستيانو رونالدو واقتحم أرضية ملعب “ألجارفي” لالتقاط صورة معه، خلال المباراة الودية التي جمعت العالمي مساء أمس الخميس ببنفيكا البرتغالي.

وتفصيلاً، قام مشجع ارتدى قميصًا لمانشستر يونايتد يحمل اسم الدون، باقتحام ملعب المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني لالتقاط صورة مع رونالدو.

وعلى الفور لبى نجم النصر طلب المشجع، والتقط صورة معه، قبل معانقته ومغادرة أرضية الملعب رفقة أفراد الأمن.

يُذكر أن المباراة الودية انتهت بفوز بنفيكا على النصر بنتيجة 4-1، وحملت رباعية بنفيكا توقيع أنخيل دي ماريا وجونكالو راموس “هدفين” وأندرياس شجيلديروب، بينما هدف النصر سجله سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 42.

ويستعد النصر للموسم الجديد “2023-2024″، الذي يشهد مشاركته في بطولات “دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس الملك سلمان للأندية”.