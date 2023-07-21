أكدت مصادر صحفية أن مهاجم نادي فولهام الصربي ألكسندر ميتروفيتش، أبدى استعداده لتقديم تضحية مالية كبيرة في سبيل إتمام صفقة انتقاله إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد اللاعب بأنه مستعد للحصول على راتب أقل في الهلال، حتى يتمكن فولهام من الحصول على مقابل مادي أعلى، يجعله يوافق على بيع اللاعب هذا الصيف، بعدما رفض النادي الإنجليزي عرضين سابقين من الهلال.

وكانت علاقة ميتروفيتش قد توترت بإدارة فولهام، بعد إصرارها على عدم بيعه ومطالبة رفع العرض من الهلال، حيث أخبر ميتروفيتش النادي بأنه لن يلعب لهم مرة أخرى.

يُذكر أن الهلال قد أرسل عرضًا جديداً لنادي فولهام أعلى من العرض السابق بقيمة 45 مليون يورو لضم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ويلعب صاحب الـ 28 عامًا، لنادي فولهام الإنجليزي، منذ 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013، وقدم مستويات هائلة مع الفريق الإنجليزي، حيث سجل 15 هدفاً في 28 مباراة لعبها الموسم الماضي مع نادي فولهام.

وحسم الزعيم 3 صفقات من العيار الثقيل هذا الصيف، حيث تعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، بالإضافة إلى متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.