محبين سيارات التويتا في المملكة كُثر، والراغبون ف امتلاكها أكثر، ومن بين أنواع تويتا المرغوب فيها هي تويتا رايزر ٢٠٢٢.

وتُعتبر سيارة تويوتا رايز واحدة من أفضل سيارات تويوتا اليابانية من فئة الكروس أوفر المدمجة، والتي تستهدف بها فئة الشباب، حيث تتمتع السيارة بتصميم ديناميكي مميز لأسلوب الحياة العصري والحيوي، والتي تتيح منصتها الجديدة ثبات وراحة أثناء القيادة.

وتأتي هذه السيارة كواحدة من السيارات ذات الإمكانيات الممتازة، والسعر الرخيص في المملكة.

ونتيجة للتفاوت الحالي في السوق المحلي والعالمي للسيارات، فبات الجميع الآن يتجهون إلي شراء السيارات المستعملة.

وهناك الطرق التقليدية للشراء، كالذهاب إلي أحد معارض بيع المستعمل في المملكة، أو الطرق الحديثة وهي تحميل تطبيقات الشراء المستعمل.

وفي كلتا الحالتين يجب توحيد الحذر في الشراء، وفحص السيارة بشكل جيد، وسوف تجد تفاوت في الأسعار نتيجة لتفاوت الإمكانيات المعروضة لكل سيارة مستعملة.

ومن التطبيقات المرشحة للشراء المستعمل: (تطبيق مستعمل وجديد – كيّشهـا – حِراج – وغيرهم..).