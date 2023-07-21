نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة في إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأفادت الهيئة بأنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (187,200) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (210,400) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة الشاحنة.

في حين تم إحباط المحاولة الثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على (142,200) حبة كبتاجون مخبأة بداخل عجلة إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وشددت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

وطالبت الهيئة في الوقت ذاته الجميع بالإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417).