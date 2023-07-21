اقتحمت عصابة منزل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، حيث تم تقييده ونهبه.

وقام اللصوص بسرقة أشياء بقيمة نحو 430 ألف جنيه إسترليني، كما حطموا باب منزل دوناروما في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية قبل مهاجمته.

و قيد اللصوص الحارس وصديقته قبل سرقة ساعات ومجوهرات وسلع فاخرة يعتقد أنها تساوي حوالي 500 ألف يورو (430 ألف جنيه إسترليني).

وتمكّن دوناروما وصديقته من الفرار إلى فندق قريب بعد أن أصيب بجروح طفيفة ، حيث اتصل الموظفون بالشرطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لفحصهما.