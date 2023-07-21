اضطر المهاجم الأوروغواياني غابرييل لايس اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ لإيجاد ناد جديد بعد انهيار صفقة انتقاله إلى ديبورتيفو بيناسيونال البيروفي.

وقال لايس، الذي سيغادر أكاديميا كانتولاو، على وسائل التواصل الاجتماعي: “لأسباب إدارية، لم أتمكن من التعاقد مع الفريق رغم السفر والاتفاق على كل شيء، مشكلة الحصص لم تسمح لي بالتسجيل، أنا مرة أخرى متاح مجانًا وأنتظر اتجاهًا جديدًا”.

وأضاف غابرييل لايس البالغ من العمر 33 عامًا ، أن مشاكل الانتقالات ترجع إلى أن اتحاد بيرو لكرة القدم يسمح فقط بتسجيل 27 لاعبًا أكبر من 21 عامًا.

وانتهت فترة الانتقالات في بيرو لذلك ينتظر غابرييل لايس بدائل أخرى لمواصلة مسيرته.

وسجل غابرييل لايس 14 هدفًا وصنع 5 في كاليفورنيا ريفر بليت مونتيفيديو، وسجل 15 هدفًا وصنع 2 في 40 مباراة مع أكاديميا ديبورتيفا كانتولاو.