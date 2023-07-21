كشفت شركة أسواق الغنيم عن توفر وظائف أمنية وإدارية لحملة (الثانوية فأعلى) بخميس مشيط، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- حارس أمن:
– شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنة في مجال الحراسات الأمنية.
2- أمين مستودع:
– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة المستودعات) مع خبرة لا تقل عن سنة.
– إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.
3- مدخل بيانات:
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الإدارة المكتبية) مع خبرة لا تقل عن سنة.
– إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن.
حتى بقالة العثيم تبي جامعي وخبرة سنة ولغة انجليزية يا العثيم ترى نحن في بلد عربي مسلم ما يحتاج لغة انجليزية هههه