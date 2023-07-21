كشفت شركة أسواق الغنيم عن توفر وظائف أمنية وإدارية لحملة (الثانوية فأعلى) بخميس مشيط، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- حارس أمن:

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنة في مجال الحراسات الأمنية.

2- أمين مستودع:

– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة المستودعات) مع خبرة لا تقل عن سنة.

– إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

3- مدخل بيانات:

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الإدارة المكتبية) مع خبرة لا تقل عن سنة.

– إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن.