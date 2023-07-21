كشف بعض اللقطات المصورة عن حجم العمل الضخم في جزيرة شيبارة بوجهة البحر الأحمر والتي تبعد مسافة 45 دقيقة بالقارب من الشاطئ الرئيسي .

وتوفر الإقامة بالجزيرة فرصة الاستمتاع بأقصى درجات الراحة والاستجمام، حيث تحيطها المياه النقية الصافية بعيداً عن جميع أشكال الصخب وضجيج الحياة اليومية، وسيحظى زوارها بفرصة فريدة للاستمتاع بأروع النشاطات المائية أو الاسترخاء بين أحضان شواطئها الرملية الساحرة.

وتمتد شيبارة على مساحة شاسعة وتضم (30-40) متراً من الشعب المرجانية قرب الشاطئ، والتي ستوفر لزوارها فرصة متميزة لاستكشاف الحياة البحرية.

وتتميز الجزيرة بمجموعة من الفلل العائمة دائرية الشكل، والتي تتمتع بمشاهد فاتنة لانعكاس السماء على أسطح المياه البراقة والفلل السكنية على الجزيرة.

كما أنها تحتوي على خصوصية عالية من خلال التصاميم المستوحاة من الكثبان الرملية، بالإضافة إلى حيد مرجاني بطول (30-40) متراً بالقرب من الشاطئ، وبذلك تكون مثالية لمحبي الغوص.