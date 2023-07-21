قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه لن يتحدث بعد الآن عن أية تكهنات تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم العام المقبل، عازمًا على التركيز مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

وصرح أمام الصحافيين في لوس أنجلوس ، حيث يلعب النادي الملكي ضد ميلان الإيطالي مباراته الأولى من أصل أربع وديات في الولايات المتحدة: لن أتكلم أبدًا عن البرازيل ، أنا مدرب ريال مدريد وسأبقي هنا .

وأكد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ”إيدنالدو رودريغيش” قبل أسبوعين إلى أن أنشيلوتي سيقود المنتخب في كوبا أميركا العام المقبل ، ليصبح أول أجنبي منذ قرابة 60 عامًا يتولى تدريب السيليساو بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في يونيو من العام المقبل.

كما رفض التعليق على فرصة ريال مدريد في التعاقد مع النجم الفرنسي مبابي في ظل الغموض الذي يدور حول مستقبله داخل باريس سان جيرمان ، قائلًا : ”إن مبابي ليس لاعبًا في مدريد. التحدث عن لاعبين ليسوا هنا لا يبدو مؤاتيًا بالنسبة لي“.

ويُذكر أن الفريق سيسافر في 26 من الشهر الجاري إلى تكساس ليواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في هيوستن قبل الكلاسيكو ضد برشلونة في دالاس يوم 29 من الشهر نفسه .

كما يلتقي الملكي مع يوفنتوس الإيطالي في أورلاندو في الثاني من أغسطس قبل العودة إلى أسبانيا .