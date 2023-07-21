فسر الدكتور إيهاب عماره استشاري في مجمع رفحاء الطبي سر تحمل العرب درجات الحرارة المرتفعة.

قال “عماره” إن العرب لديهم القدرة على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة عكس الأوروبيون ؛ ويرجع ذلك إلي درجات الحرارة المرتفعة التي تعرض لها العرب .

كما أشار إلي أن المباني في العديد من البلدان الأوروبية لم تصمم بطريقة للتحمل درجات تفوق الـ25 درجة مئوية ، حيث تم بناء معظم المنازل للحفاظ على الحرارة لمساعدة السكان علي تحمل درجات البرد بشكل أفضل ، بالإضافة إلي وجود المكيفات بشكل ضئيل جداً داخل منازلهم .

و رغم درجات الحرارة المرتفعة في السعودية إلا أن مشروب الشاي حاضر وبقوة خلال الصيف ، فالشاي يعد المشروب الأول للسعوديين صيفًا و شتاءً .