فسر الدكتور إيهاب عماره استشاري في مجمع رفحاء الطبي سر تحمل العرب درجات الحرارة المرتفعة.
قال “عماره” إن العرب لديهم القدرة على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة عكس الأوروبيون ؛ ويرجع ذلك إلي درجات الحرارة المرتفعة التي تعرض لها العرب .
كما أشار إلي أن المباني في العديد من البلدان الأوروبية لم تصمم بطريقة للتحمل درجات تفوق الـ25 درجة مئوية ، حيث تم بناء معظم المنازل للحفاظ على الحرارة لمساعدة السكان علي تحمل درجات البرد بشكل أفضل ، بالإضافة إلي وجود المكيفات بشكل ضئيل جداً داخل منازلهم .
و رغم درجات الحرارة المرتفعة في السعودية إلا أن مشروب الشاي حاضر وبقوة خلال الصيف ، فالشاي يعد المشروب الأول للسعوديين صيفًا و شتاءً .
ما هو سر تحمل العرب درجات الحرارة المرتفعة؟
التفاصيل في هذا التقرير@m_almzham #MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/oDZOjfDCuh
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 21, 2023
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