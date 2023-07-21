سلمت وزارة الخارجية، اليوم، القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية.

وأضافت الوزارة أن المملكة ترفض بشكل قاطع كل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.

يذكر أن ذلك ردا على التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم.