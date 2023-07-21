وافقت إدارة نادي أبها على بيع المدة المتبقية من عقد العمري إلى الاتحاد، مقابل 8 ملايين ريال، يتم سدادها على دفعتين مع إعارة محمد العوفي إلى أبها لمدة موسم رياضي واحد.

كان الناديان خاضا مفاوضات من أجل ضم العمري منذ نهاية الموسم الماضي ، حيث قدم الاتحاد عرضيين قوبلا بالرفض من قبل إدارة أبها إلا أن العرض الأخير وجد قبولًا داخل إدارة أبها .

كما وصل العمري إلي جدة اليوم من أجل توقيع العقود ، علي أن يلتحق بتدريبات الاتحاد من الغد

ويُذكر أن الاتحاد يستعد للموسم الرياضي الجديد2024-2023، والذي يشهد مشاركته في دوري روشن ، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، كأس الملك سلمان للأندية، دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلي كأس العالم للأندية .