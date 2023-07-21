أصبح كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ولاعب النصر السعودي، الأعلى أجرًا في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، إذ بلغ سعر الإعلان الواحد في حسابه الرسمي قرابة 1.87 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 9 ملايين ريال).

وبحسب تقرير صحيفة ” ديلي ميل “ البريطانية ، رونالدو يتفوق علي سيدة الأعمال الأمريكية وناشطة وسائل التواصل الاجتماعى “كايلي جينر“ ، والتي تتقاضي 1.47 مليون جنيه إسترليني نظير كل إعلان علي حسابها .

إن حساب رونالدو على “إنستغرام” لديه ما يزيد عن 597 مليون متابع، بينما يتابع كايلي جينر 397 مليون متابع، ليشهد حساب رونالدو نموًا هائلاً من حيث الإعلانات التجارية، بالصورة ذاتها التي سجلت في 20 يوماً الماضية بوضع خمسة إعلانات تجارية، بلغ إجمالي قيمتها نحو 45 مليون ريال .

ويُذكر أن رونالدو احتل المرتبة الثالثة في 2019 من حيث ثمن منشورات إنستغرام المدفوعة بواقع 755 ألف جنيه إسترليني مقابل كل منشور، قبل أن يواصل النجم البرتغالي تقدمه نحو القمة ليتفوق أخيرًا على الأميركية كايلي ، والتي تملك مجموعة كاملة من العلامات التجارية ك مستحضرات التجميل وملابس السباحة، كما أنها تعمل أيضًا مع العلامات التجارية بما في ذلك الأزياء الفرنسية الفاخرة.