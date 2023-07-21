علق الصحفي والمحلل السياسي سيمون أبوفاضل، عن المشاجرة التي وقعت بينه وبين الوزير اللبناني السابق وئام وهاب يوم أمس بأحد البرامج التلفزيونية اللبنانية.

وقال إن الوزير السابق حاول التعرّض له لكنه سبقه لأنه لا يقبل على كرامته أن يتم مهاجمته، عملا بمبدأ العين بالعين والسن بالسن والبادي ظلم ذاته، وفقا لما ذكره بقناة الحدث.

وأضاف أن موضوع الحلقة كان تأثير العقوبات الأمريكية على لبنان، وكان “وهاب” يرى أنه لبنان لا يهمها العقوبات لكنه رفض ذلك وأكد أن العقوبات أثرت على لبنان مستشهدا على ذلك بوقائع تاريخية، مضيفا أنه سأل الوزير السابق عن حلول وخطة لمعالجة أزمات لبنان إلا أن المناقشة تطورت وحدثت المشاجرة.

وأكد أن “وهاب” كان يريد أن يفرض رأيه وأفكاره عليهم، وعندما فشل في ذلك قام بمهاجمته لكنه لم يقبل بذلك فسبقه، مضيفا أن هذا الأسلوب في التعامل وطرح الأفكار لم يعد مقبولا في لبنان.

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