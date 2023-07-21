قالت الإعلامية ياسمين عز، عن ظاهرة زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى، و إن هذا الأمر يتم في عائلات كثيرة سواء عن طريق الرضا أو الإجبار، متساءلة: «هل تقبل الزوجة أن يتزوج زوجها من أرملة أخيه؟».

وأكدت أنها لا تتبنى رأيًا أو وجهة نظر معينة. بحسب ما ذكرته في برنامجها” كلام الناس” والذي يُعرض علي قناة ” Mbc مصر ” .

وتابعت: «فاكرين مسلسل الضوء الشارد، ورفيع بيه ”ممدوح عبدالعليم“ لما كان عايز يتجوز أرملة أخوه فرحة “منى زكي”، كنتم بتشجعوه عشان يتجوز البطلة».

وقالت «عز»: “في رأي بيقول فيها إيه لما جوزك يتجوز سلفتك؟ الراجل بيعمل هدف إنساني، وبيحافظ على أولاد أخوه، والمثل بيقول اللي تعرفه أحسن من اللي متعرفوش يعني ضرتك لما تكون سلفتك أحسن ما تكون واحدة تانية متعرفيش عنها حاجة، دي وجهة نظر، أنا لا أعارض ولا أشجع”.