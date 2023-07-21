عبرت مواطنة ستينية من محافظة الأحساء عن فرحتها بحضور حفلة غنائية لأول مرة.

وأكدت “أم عبدالله” أنها سعيدة لأنها حضرت الحفل الغنائي للفنان رابح صقر، مشيدة بالأغاني والأجواء التي شهدها الحفل، وفقا لما ذكرته بقناة الإخبارية.

وأضافت أنها استمتعت بالحفل، وأن التنظيم فاق توقعاتها، متطلعة إلى إقامة المزيد من الحفلات الغنائية في الفترة المقبلة.

يذكر أن رابح صقر قام بإحياء حفلًا غنائيًا مساء اليوم الجمعة على مسرح بنش مارك في جدة ضمن فعاليات جدة.