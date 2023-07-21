دخلت 4 أندية عربية في منافسة شرسة للتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الهلال والزمالك السابق ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وذكرت مصادر أن الأهلى المصرى والاتفاق والوحدة السعوديين والوحدة الإماراتي، جميعهم يتنافسون على ضم أشرف بن شرقي مجانًا بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي.

ويُذكر أن بن شرقي لعب في كل من الدوري المغربي في فريق المغرب الفاسي والوداد البيضاوي ، بالإضافة إلى الدوري السعودي مع فريق الهلال ، ثم انتقل بعدها إلي الزمالك المصري ، بالإضافة إلي نادي الجزيرة الإماراتي ، والذي كان تعاقد رسميًا مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المصري السابق فى أغسطس من العام الماضي.