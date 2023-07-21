شاركت الفنانة اليمنية بلقيس مقطع حافل من استقبالها في جازان بالفل من قبل مجموعة أطفال قاموا بالترحيب بها على طريقتهم الخاصة .

وجاءت بلقيس معبرة عن سعادتها باستقبالها الحافل في جازان قائلة: “هذي جازان باختصار، استقبلوني بالفل “.

وتتواجد بلقيس التي كان يترقب حفلها الجماهير بحفاوة في جازان، لإحياء حفل غنائي مقرر اليوم الجمعة في مركز الأمير سلطان الحضاري.

وكانت الفنانة بلقيس فتحي قد كشفت عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة “ألف روح” التي قدمتها باللهجة المصرية وحققت ردود أفعال كبيرة على منصات التواصل الإجتماعي.

يُذكر أن بلقيس جهزت باقة متنوعة من أغانيها العربية والخليجية، وستقدم للمرة الأولى أغنية ألف روح أمام الجمهور وبعدها ستعلن عن حفلها القادم في مصر خلال الفتره المقبلة .