قال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن المملكة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة مانجروف على السواحل خلال السنوات المقبلة .

كما قام المركز بزراعة 6 ملايين شتلة مانجروف على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وكان النصيب الأكبر منها لمنطقة “جازان” بأكثر من 3.3 ملايين شتلة مانجروف ، تحقيقًا لمبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة خلال 2030 .

وتعتبر أشجار المانجروف لها أهمية بيئية كبيرة ، نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية والسياحية ،بالإضافة إلي فائدتها الطبيعية في امتصاص الكربون ، فهي تقلل من درجة الحرارة ورطوبة المناخ المحلي ،بالإضافة إلي

كونها موئلًا طبيعيًا للطيور المهاجرة وأمنًا غذائيًا للثروة السمكية .

يهدف المركز إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ودعم جهود و مكافحة التغير المناخي محليًا وإقليميًا ودوليًا .