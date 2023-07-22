ذكرت تقارير صحفية أن نادى باريس سان جيرمان يعمل على التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي .

وقال الصحفي ” سانتي أونا “ أن باريس سان جيرمان قدم عرض ب 40 مليون يورو للنجم سيلفا، صاحب ال 28 عامًا والذي يستمر عقده مع سيتي حتى عام 2025.

وأشارت التقارير أن السيتي واللاعب رفضا عرض النادي الفرنسي ، موضحة أن السيتي طلب 100 مليون يورو ؛ نظرًا لأسلوب الإسباني “جوارديولا” المدير الفني للفريق ، و الذي يتبع سياسة عدم إلزام اللاعبين المهمين بالعقود إذا تم الوفاء بالقيمة المالية التي يستحقونها.