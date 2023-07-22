تحدث رئيس نادي الشباب السابق، خالد البلطان، عن جمهور الاتحاد ورؤيته لما قدمه والصفقات التي إلغيت في اللحظات الأخيرة خلال فترة رئاسته للنادي.

وقال “البلطان”:”جمهور نادي الشباب نشوفهم بتويتر ولا نشوفهم بالملعب، جمهور إلكتروني، وما فيه مشروع طالما أنت حي مشروعك ما يكتمل، ولكن راضي على اللي قدمته للشباب بفترتي أنا أديت اللي علي وزيادة”.

وأكد أن إدارته قامت بالتفاوض مع مدرب باريس سان جيرمان السابق، كريستوف غالتييه، وأخذ منه الموافقة لكن حدثت له مشكلة، واتجهوا للتفاوض مع المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر لكنه أعتذر في آخر لحظة، مضيفا أن المدرب الأخير كان سيثري الكرة في المملكة لو كان تم التعاقد معه، منوها بأن النادي تفاوض أيضا مع مدرب نادي موناكو الفرنسي فيليب كليمنت لكنه أيضا أعتذر في آخر لحظة.