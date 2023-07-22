قدم عبدالله المسند، نائب رئيس الجمعية السعودية للطقس والمناخ، عدة نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية.

ودعا إلى التوسع في مبادرات التشجير في الشوارع والطرقات، والمبالغة في استخدام اللون الأبيض في الملابس والمباني، وتغيير لون الطرقات من اللون الأسود إلى الأبيض لأن ذلك سيخفض درجات الحرارة من 5 إلى 8 درجات مئوية، وذلك وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وشدد على أن الاعتماد على التصاميم الحديثة في البناء بحيث يتم كسر حدة أشعة الشمس، بجانب الاهتمام العزل العلمي، مضيفا أن ارتفاع درجات الحرارة العالية حاليا هي”فاتورة مستحقة” لممارسات الدول الصناعية خلال 7 عقود التي تسببت في تلوث الغلاف الجوي، ما أدى إلى الاحتراق العالمي الذي يعاني منه العالم الآن.

#نشرة_الرابعة | كيف نتأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة في الأعوام المقبلة؟ رئيس الجمعية السعودية للطقس والمناخ د. عبدالله المسند يدعو لتعميم اللون الأبيض في الطرقات والمباني pic.twitter.com/aZ7JXsb5dG — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 21, 2023

#نشرة_الرابعة | نائب رئيس الجمعية السعودية للطقس والمناخ د. عبدالله المسند: درجات الحرارة العالية حاليا "فاتورة مستحقة" لممارسات الدول الصناعية خلال 7 عقود pic.twitter.com/w3GxCn3StI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 21, 2023

https://twitter.com/alarabiya_ksa/status/1682402100527890437?s=46&t=AO8mGJeqfsGoEBvbQdafUQ