ظهرت الأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود رئيسة اللجنة العليا لمبادرة قافلة الشهداء، من محافظة تنومة موثقة المشاهد الطبيعية الخلابة التي أبهرتها في وسط المحافظة .

وجاءت آل سعود من وسط السحاب والطبيعية الخضراء الساحرة قائلة:” شي مو طبيعي أنا وسط السحاب، منظر يجنن الشجر والسحاب.

واستعرضت الأميرة هند البيئة الخلابة الطبيعية والأشجار الخضراء التي تعطي مظهرًا مبهرًا إلى جانب السحاب الذي يكسو المحيط على أنغام أجاذبك الهوى لطلال مداح .

واستمتعت بجلسة طعام ممتعة وسط الأجواء الساحرة التي أعربت عن سعادتها برؤيتها وانبهارها بجمال طبيعتها الخلابة .

يُذكر أن الأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود من مواليد منطقة جازان، وتعتبر سيدة الأعمال التي قدمت مجموعة كبيرة من الإسهامات العملية في قطاع السياحة، من أجل دعمها في المملكة، إلى جانب التعريف بتراث وعراقة ومكانة السياحية التي تحدثت عنها .

وأضافت في هذا السياق مجموعة كبيرة من المعلومات، وعندما أطلت على الجمهور كانت ترتدي الغيضة والزي الجيزاني المعبر عن تراث السياحة الحضاري في المملكة.