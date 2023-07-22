نبه بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني إلى علامة في اللغلوغ تشير إلى احتمالية الإصابة بالأمراض ومنها مرض السكري.

وقال محمد الأحمدي، إن زيادة حجم الشحوم في اللغلوغ يعني وجود مؤشرات لمرض السكري من النوع الثاني ومشاكل في الكبد، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة السعودية.

وأكد أن تراكم الشحوم حول الرقبة دليل على وجود مشاكل صحية وأسلوب الحياة مثل السهر أو التغذية غير الصحي أو التدخين أو عدم ممارسة النشاط البدني، مشددا على تغيير هذه السلوكيات لتحسين الصحة.