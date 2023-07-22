يعتبر فيتامين “د” مهمًا للعديد من وظائف الجسم، أبرزها بناء عظام صحية. وينتج الجسم الفيتامين عندما يحول ضوء الشمس المباشر مادة كيميائية في الجلد إلى شكل نشط من الفيتامين .

ويعد ضوء الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين “د”، إلا أن في ظل درجات الحرارة المرتفعة هذا الصيف ، قد تثني الناس عن قضاء الوقت خارجًا.

قال الدكتور مايك رين، الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع في كلية بايلور: “إن فيتامين “د” مهم لصحة العظام، وامتصاص الكالسيوم، وتقليل الالتهابات، وتعزيز نمو الخلايا، ودعم القلب والأوعية الدموية ، ويمكن أن يتسبب نقص فيتامين “د” في تدهور صحة العظام والغدة الدرقية”.

ونحصل على فيتامين “د” عندما تقع الأشعة الفوق بنفسجية على الجلد، مما يدفع الجسم إلى إنتاج فيتامين “د3” ، والذي يتحول بعد ذلك الكبد والكلى إلى فيتامين “د” القابل للاستخدام .

ويؤكد رين علي إن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا عادة يحصلون على الكمية الضرورية من فيتامين “د”

كما قدم رين مجموعة من البدائل للحصول علي فيتامين “د” في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، گ استطاعة الأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامين ، تناول المزيد من الأسماك الدهنية والبروتينات الخالية من الدهون والبيض للتعويض عن ذلك ، بالإضافة إلي بعض منتجات الألبان المعززة بفيتامين “د” لمن يحتاجون المزيد في نظامهم الغذائي.

كما تساعد مكملات فيتامين “د” التي لا تستلزم وصفة طبية أيضًا أولئك الذين يعيشون في بيئات يكون فيها ضوء الشمس محدودًا.

ويمكن أن يعاني الناس من أمراض مختلفة تمنعهم من الحصول على فيتامين “د” من الطعام أو ضوء الشمس .

وينصح الأطباء بضرورة إجراء فحص لمستويات فيتامين “د” ضمن الفحوصات السنوية. لأن الاختبار السنوي يمكن أن يكشف عن أوجه القصور التي قد تكون مؤشرات لأمراض خطيرة ک الكلى أو الغدة الدرقية.